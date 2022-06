Air Twister è un gioco simile a Space Harrier del papà di Shenmue, Yu Suzuki, in arrivo per Apple Arcade

La prossima esclusiva di Apple Arcade è uno sparatutto arcade sviluppato nientemeno che da Yu Suzuki e si chiama Air Twister. Come molti sapranno, Suzuki è lo sviluppatore dietro il leggendario Shenmue, insieme alla popolare serie Virtua Fighter.

La storia di Air Twister segue un personaggio di nome Princess Arch in una guerra contro un'invasione aliena e che aiuta a salvare la popolazione di Giant Swans originaria del suo pianeta natale. Suzuki ha affermato che Air Twister sarà un gioco sparatutto con pannello touch e soprattutto senza microtransazioni. È stato felice di offrire ai giocatori un'esperienza assolutamente premium poiché ha affermato che sta essenzialmente creando il suo gioco ideale che voleva sviluppare sin da quando era bambino, ma fino ad ora non aveva la tecnologia per farlo.

Il trailer che potete vedere qui di seguito, ci mostra come Air Twister sia un chiaro rimando a Space Harrier. Air Twister promette 20 nemici e 10 boss unici nei suoi 12 livelli, insieme a nuove modalità (sbloccabili raccogliendo stelle) e classifiche. Sarete in grado anche di utilizzare un gamepad per un'esperienza più "arcade" se si desidera un'alternativa ai controlli touch.

Air Twister sarà disponibile dal 24 giugno per tutti gli abbonati di Apple Arcade.

