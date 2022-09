Da Microsoft Flight Simulator ad Airport Sim in un nuovo trailer

Per tutti gli amanti del volo simulativo e quindi di Microsoft Flight Simulator, dare un'occhiata a AirportSim potrebbe essere una buona idea. In questo caso non si tratta di volare, quanto di gestire un intero aeroporto, con tutti i pericoli annessi. Con il nuovo trailer, sappiamo anche le modalità di gioco disponibili: "Free Roam", "Scenario" e "Challenge".

"AirportSim inizia dove finisce Microsoft Flight Simulator. Mentre l'arrivo dell'aereo al gate è la fine del suo viaggio, è anche l'inizio dei compiti del personale di terra. Accogliere i passeggeri, scaricare i bagagli, rifornire di carburante grandi aerei, spingerli per la partenza: tutto questo e altro ancora attende coloro che sono disposti a iniziare la loro carriera nelle operazioni di terra."

"Devi ricordare che in questa linea di lavoro, efficienza, tempo e precisione contano allo stesso modo. Che si tratti di un rimorchiatore, di un'autocisterna, di un ponte aereo o persino di una cintura per il bagaglio, si comportano tutti in modo diverso e sono influenzati dalle varie condizioni meteorologiche."

"Ciò vale in particolare se svolgi attività reali su aeroporti e aeromobili con licenza, poiché AirportSim è stato sviluppato con più società del settore dell'aviazione civile, assicurando che sia il più realistico possibile."

"Questo è anche il motivo per cui le condizioni meteorologiche dinamiche sono state implementate nel gioco. Sull'asfalto aperto, con venti di burrasca o un violento temporale in arrivo, sarai costretto a cambiare la dinamica delle tue operazioni."

"Combinato con la cooperativa online e locale e le modalità Free Roam, Scenario e Challenge per soddisfare le tue abilità e le tue esigenze, AirportSim sarà un gioco come nessun altro."

AirportSim arriverà su Xbox Series X|S e PC via Steam nel 2023.

Fonte: Gematsu