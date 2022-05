Alan Wake 2 non riceverà informazioni quest'estate. Nuovi concept art

Remedy sta lavorando da tempo ad Alan Wake 2, annunciato ufficialmente lo scorso dicembre. Da allora, molti fan hanno atteso le prime scene di gioco o approfondimenti simili sul sequel. Almeno per la prossima estate potete riporre le speranze. Come ha sottolineato Remedy, Alan Wake 2 non apparirà durante i prossimi eventi.

“Abbiamo presentato Alan Wake 2 ai The Game Awards a dicembre dello scorso anno e abbiamo promesso di mostrare il tanto atteso sequel quest'estate. Da allora, i nostri piani sono cambiati, come a volte accade con lo sviluppo di giochi", ha affermato Remedy in una dichiarazione.

Tuttavia, l'azienda non ha perso l'occasione di parlare in modo superficiale dello stato di sviluppo del gioco affermando che il lavoro sta procedendo "molto bene". "Siamo in piena produzione, abbiamo molto materiale e gran parte del gioco è giocabile. Ma abbiamo parlato negli ultimi mesi e qui a Remedy, insieme al nostro meraviglioso editore Epic Games, siamo giunti alla decisione che quest'estate non mostreremo nulla di grande". Insieme alla dichiarazione, sono stati pubblicati alcuni concept art.

Ai fan quindi non resta che attendere ulteriori informazioni sul gioco che arriveranno tra un po' di tempo.

Fonte: ComicBook