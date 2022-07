Alan Wake 2: la storia sarà “mostruosa”

Il direttore creativo di Alan Wake 2 e autore principale del gioco Sam Lake ha condiviso una foto che mostra se stesso al fianco del principale scrittore dello studio, Clay Murphy. Gli sviluppatori hanno rivelato di aver scritto “una tonnellata di pagine, molte più del passato” per la storia di Alan Wake 2.

Quindi si può dedurre che il gioco sarà il titolo più grande e ambizioso di Remedy nella sua pluriennale storia. Lake aveva in precedenza dichiarato che si tratta di un “nuovi genere” per l’azienda che spingerà “molto di più sul lato horror”.

Shoots ongoing with our stellar cast of actors. We’ve written a ton of pages with @yourpalclay, more than ever, I think (this story is a monster). More to come still after a short summer break from this dark place called the writers’ room. #amwriting @remedygames @alanwake pic.twitter.com/mR51xtUkBe