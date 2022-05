Alan Wake Remastered non ha ancora generato profitto per Remedy

Alan Wake Remastered deve ancora realizzare un profitto per Epic Games Publishing, con un recente report che conferma che lo studio deve ancora recuperare i costi di sviluppo e marketing del gioco.

Lo sviluppatore Remedy Entertainment ha rivelato che, al 31 marzo 2022, Alan Wake Remastered non ha accumulato entrate da royalty per lo studio a causa della sua scarsa performance commerciale. "Durante il primo trimestre non abbiamo avuto ricavi da royalty da Alan Wake Remastered poiché Epic Games Publishing non ha ancora recuperato le spese di sviluppo e marketing del gioco" si legge.

Ovviamente non è una grande notizia per Epic Games, in particolare perché Remedy sta attualmente lavorando al sequel completo, Alan Wake 2, che viene pubblicizzato come il primo vero titolo survival horror dello studio. Tuttavia, Alan Wake è sempre stato una specie di cult piuttosto che un colosso commerciale, quindi si spera che ciò si rifletta nelle aspettative commerciali di Epic.

Alan Wake Remastered è ora disponibile per PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One, con una versione per Nintendo Switch in arrivo entro la fine dell'anno.

Fonte: PlayStation Life Style