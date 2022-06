Alice Madness Returns torna su Steam dopo una rimozione improvvisa

Qualche giorno fa, Alice Madness Returns, il gioco di American McGee, è stato rimosso da Steam. Ora invece il gioco sembra essere tornato sulla piattaforma Valve. Ma cosa sta succedendo?

Come ha spiegato American McGee, il quale inizialmente non aveva nessuna idea di ciò che era accaduto, qualcuno del suo team voleva rimuovere il gioco Akaneiro: Demon Hunters perché "rotto", ma ha finito per chiedere a Valve di cancellare l'intero catalogo.

Senza aver contattato il team di McGee, Valve ha ripristinato Alice: Madness Returns, ma non altri giochi dello stesso creatore, come American McGee's Grimm, che ancora non si vede nell'elenco. Il creativo si è lamentato della mancanza di comunicazione con i proprietari della piattaforma e spera di vedere una soluzione a tutto questo.

This snafu made the news. Hope @valvesoftware can help. One of our team mistakenly instructed Support to "shut down everything" when the topic was "Akaneiro" - wrongly thinking other games (like A:MR) had been moved to a Mysterious Inc account. Yikes.https://t.co/G0UBrdOYp2