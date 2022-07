Alien riceverà un nuovo gioco horror sviluppato da Survios creatori di Creed: Rise to Glory

Un nuovo gioco ambientato nell'universo di Alien è stato annunciato da 20th Century Games, che sarà sviluppato da Survios, lo studio dietro Creed: Rise to Glory. I dettagli sul nuovo titolo sono scarsi, ma lo studio ha confermato che questo titolo sarà un gioco horror d'azione per giocatore singolo che verrà lanciato su PC, console non specificate e VR.

"Il vasto universo di Alien è pieno di storie non raccontate e opportunità per creare avvincenti giochi originali", ha affermato Luigi Priore di 20th Century Games. "Siamo entusiasti di lavorare con un team come Survios che condivide la nostra passione per Alien e per l'immersione dei fan in nuovi mondi ed esperienze".

Maggiori dettagli sul gioco saranno rivelati il 21 luglio durante il panel di Alien: Expanding a Dark and Frightening Universe al Comic-Con di San Diego. Questa non è la prima volta che l'IP di Alien viene utilizzata nel genere horror, poiché il gioco Alien: Isolation di Creative Assembly del 2014 ha mescolato stealth e suspense per raccontare la storia di Amanda Ripley, figlia della protagonista di Alien Ellen Ripley, mentre indagava su un stazione spaziale infestata dagli iconici xenomorfi.

Non ci resta che attendere questi pochi giorni per sapere qualcosa di più sul nuovo titolo in sviluppo.

Fonte: Venture Beat