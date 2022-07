All On Board! è il nuovo gioco VR dei creatori di Blasphemous

Dopo il clamoroso successo con Blasphemous, il soulslike spagnolo metroidvania che ha spopolato sul mercato, lo studio The Game Kitchen lancia la sua nuova avventura cercando di trovare finanziamenti per un progetto radicalmente diverso.

La campagna Kickstarter per All On Board! è ora disponibile e ci offre una piattaforma di realtà virtuale in cui saranno i giocatori stessi ad espandere gli orizzonti giocabili. Questa iniziativa cerca di promuovere un ambiente in cui i giochi da tavolo virtuali siano i protagonisti.

All On Board! è titolo che sfrutta la realtà virtuale e in cui i giocatori possono creare, condividere e giocare ai propri giochi da tavolo in sistemi di realtà virtuale. Come annunciato dallo studio indipendente, questo progetto dovrebbe essere lanciato nel 2023 su Meta Quest 2 e dispositivi compatibili con SteamVR. All On Board non si baserà solo sulle creazioni degli utenti, ma sarà anche supportato da licenze ufficiali come Black Rose Wars, Rallyman GT, Sword & Sorcery, Infinity Defiance, Istanbul ed Escape The Dark Castle.

Con il progredire della campagna di finanziamento, verranno annunciati sempre più giochi. E' possibile contribuire al progetto con 20 dollari, che consente l'accesso alla piattaforma e agli accessori, oltre ad altri vantaggi.

