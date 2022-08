Alone in the dark: THQ Nordic mostra le novità del gioco

La dirigente di THQ Nordic Liz Pieri ha svelato una serie di dettagli sulle novità i personaggi, le ambientazioni, il gameplay e la storia dell’avventura horror in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Su PlayStation Blog, la responsabile della sezione americana del marketing dell’azienda ha riportato alla memoria l’ereditè che un gioco come Alone in the dark ha lasciato, cioè una serie che ha dato il la a nuove grandi ip come Resident Evil e Silent Hill.

Parlando del lavoro di Piece Interactive, Pieri ha confermato che il reboot del titolo avrà una storia completamente originale che incorporerà tuttavia al suo interno i personaggi, i temi ed i luoghi della trilogia originaria, rendendo così possibile godersi il nuovo titolo senza aver conoscenza dei capitoli precedenti, tuttavia i fan della serie troveranno elementi familiari al suo interno.

Discorrendo poi dei contenuti del gioco, ha spiegato che si rifarà alla tradizione letteraria e artistiche ambientata nel sud gotico americano degli anni 20 del secolo scorso, influenzate da H.P. Lovecraft. Sia Emily Hartwood che Edward Carnby saranno coinvolti nell’esplorazione della magione Derceto con tante creature da affrontare, sia nuove che ispirate alla trigolia precedente.

Il gioco avrà, ovviamente, una natura survival horror e sarà dato ampio spazio all’esplorazione delle ambientazioni, alla risoluzione degli enigmi e alla tensione che lo scontro con i mostri e le creature presenti negli stessi ambienti ci donerà.