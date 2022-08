Amazing Bomberman è un nuovo titolo della serie in arrivo su Apple Arcade

È facile associare Bomberman ad alcuni momenti divertenti dei fan che hanno su SNES negli anni '90. Ora, Bomberman sarà disponibile per milioni di utenti iOS, a patto che siano abbonati ad Apple Arcade.

Amazing Bomberman di Konami unisce la classica azione del franchise, alla musica e immagini che ricordano vagamente Tetris Effect. "Amazing Bomberman è un nuovo gioco di Bomberman con musica ed effetti visivi eccellenti", si legge nella descrizione dell'App Store. Anche se saranno i giocatori a giudicare la musica e gli effetti "eccellenti", dall'aspetto del trailer il gioco sembra bizzarro e sicuramente pieno di ritmo.

Amazing Bomberman presenta fasi che cambieranno al ritmo della musica, mentre molti dei brani sono stati scritti appositamente per il gioco. C'è una modalità pratica per i giocatori che amano giocare da soli e gli amici possono sfidarsi in modalità Friend Battle.

Amazing Bomberman sarà su Apple Arcade a partire dal 5 agosto. Il servizio in abbonamento, che offre oltre 200 giochi, costa 4,99 euro al mese.

Fonte: Eurogamer