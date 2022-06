Amazon Games e Disruptive Games lavorano a un nuovo action adventure multiplayer

Amazon Games ha stretto una collaborazione con Disruptive Games, lo studio dietro Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e Diablo II: Resurrected, per creare una nuova proprietà intellettuale che verrà lanciata su diverse piattaforme.

Descritto da Amazon Games come un action adventire multiplayer online con gioco cooperativo e competitivo, questa nuova esperienza sembra essere ambientata in un mondo post-apocalittico o post-bellico. Questa osservazione deriva da due concept art che mostrano aerei precipitati che appaiono pesantemente danneggiati dalle intemperie.

Gli esseri umani raffigurati negli artwork impugnano armi primitive, come un fucile con baionetta. Uno dei personaggi sembra avere gambe meccaniche.

In un comunicato stampa, Christoph Hartmann, vicepresidente di Amazon Games, afferma che possiamo aspettarci qualcosa di diverso da questa esperienza multiplayer. "Il talentuoso team di Disruptive Games sta creando una nuova versione del genere multiplayer d'azione e avventura, con una ricca costruzione del mondo".

Sul sito ufficiale di Disruptive, questa nuova IP ha come nome in codice "super secret project". Dovremo aspettare ancora per avere maggiori dettagli, ma l'uso di concept art e il titolo del gioco implicano che la strada è ancora lunga.

Fonte: Game Informer.