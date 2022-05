Amazon Prime Gaming, svelati i giochi in arrivo a giugno per tutti gli abbonati

Ora che maggio è quasi finito, Prime Gaming di Amazon ha annunciato ufficialmente i nuovi titoli che saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati Amazon Prime a giugno 2022. I giochi gratuiti e altri loot in-game sono una caratteristica regolare di Prime Gaming, anche se la disponibilità tende a ruotare mensilmente.

Come con altri servizi di abbonamento simili, ci sono alcuni avvertimenti con Prime Gaming di Amazon. Innanzitutto serve un abbonamento Amazon Prime e cosa più importante, questi sono titoli solo per PC. Sono inoltre disponibili solo per un periodo di tempo limitato e, a seconda dei videogiochi specifici, potrebbero essere necessarie piattaforme digitali come Origin.

I giochi che saranno disponibili a giugno sono: Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico e WRC 8 FIA World Rally Championship. Tutti questi giochi saranno disponibili per gli abbonati dal 1° giugno.

Oltre a questi nuovi giochi, gli abbonati riceveranno anche contenuti di gioco esclusivi per Pokémon Go, Apex Legends, Fall Guys, PUBG, Roblox e altri giochi.

Fonte: Eurogamer