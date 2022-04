Amazon Prime, svelati i sei giochi che saranno disponibili per gli abbonati a maggio

Amazon ha rivelato la gamma del prossimo mese di giochi gratuiti e loot per i membri di Amazon Prime. La formazione di Prime Gaming di maggio 2022 include sei giochi gratuiti, tra cui Dead Space 2, The Curse of Monkey Island e Cat Quest. I membri Prime potranno anche richiedere nuovi contenuti di gioco per Destiny 2, Lost Ark e Grand Theft Auto Online.

A partire dal 1° maggio, i membri di Amazon Prime possono ottenere i seguenti giochi gratuiti: Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Out of Line, Mail Mole + 'Xpress Delivery, Cat Quest e Shattered - Tale of the Forgotten King. Si tratta di un mese molto ricco per Prime Gaming, poiché tutti e sei i giochi sono stati ben accolti sia dalla critica che dai fan.

Per quanto riguarda il loot gratuito, Prime Gaming ha confermato il lancio di nuovi contenuti di gioco per Destiny 2, FIFA 22, Grand Theft Auto Online, Brawlhalla, Lost Ark e Lords Mobile.

Se siete interessati a uno degli omaggi Prime Gaming di maggio ma non siete ancora membri, i nuovi abbonati possono ottenere una prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime.

