AMD ha presentato ufficialmente l'evoluzione del FidelityFX Super Resolution in versione 2.1

FidelityFX Super Resolution è stata la risposta di AMD al DLSS Nvidia, non riuscendo mai a raggiungere le sue vette qualitative, soprattutto per una direzione di sviluppo totalmente diversa. Ma AMD si è rimboccata le maniche facendo uscire la versione aggiornata del suo FSR, arrivando alla 2.0 e facendo segnare un netto passo avanti nell'upscaler.

Oggi però AMD ha dato un'altra spinta in avanti, aggiornando questo sistema alla versione 2.1:

"Abbiamo raggiunto un altro traguardo significativo per FSR: il rilascio di FSR 2.1 con una migliore qualità dell'immagine di upscaling, ora disponibile su GPUOpen per gli sviluppatori e nell'ultimo aggiornamento di Farming Simulator 22 per i giocatori. Inoltre, il rilascio di FSR 2.1 non è l'unica grande novità che abbiamo per FSR oggi: stiamo aggiungendo altri 11 giochi, portando il totale dei titoli con supporto a FSR 2 disponibili e in arrivo a 45!"

Quest'ultima frase è molto importante, con un allargamento netto dei titoli in grado di supportare la nuova versione di FSR, tra cui Cyberpunk 2077, Forspoken, Scorn, The Callisto Protocol e Hitman 3. In attesa dunque delle nuove RDNA 3, possiamo goderci migliori prestazioni senza perdere qualità.

Fonte: AMD