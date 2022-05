AMD Radeon RX 7900 XT con 100 Teraflop? Le ultime indiscrezioni delle GPU RDNA 3

Negli ultimi due giorni, ci sono stati diversi avvistamenti delle GPU AMD RDNA 3 (GFX11) che hanno iniziato ad apparire all'interno del progetto LLVM nei driver e negli strumenti di sviluppo del sistema operativo Linux. Sembra che AMD stia lavorando su almeno quattro nuove GPU per ora, che sono state confermate attraverso il leak del loro ID:

GFX (1100) - Possibile Navi 31 GPU

GFX (1101) - Possibile Navi 32 GPU

GFX (1102) - Possibile Navi 33 GPU

(GFX 1103) - Possibile Phoenix APU

Secondo l'ultima indiscrezione di un leaker, sembra che per quanto concerne la RX 7900 XT, ammiraglia delle nuove schede RDNA 3, le velocità di clock abbiano visto un’enorme spinta da 2,5 GHz a circa e oltre 3 GHz. Ciò significa che il chip di punta con 15360 stream processor sarà in grado di fornire quasi 100 Teraflop di prestazioni di calcolo FP32 (92 TFLOPs per essere precisi).

Let me add more:

N31

=GFX11

=5nm+6nm TSMC

=120WGP 15360SP

≈256bit 32G GDDR6 18Gbps?

≈256/512mb Infinity Cache?

=3D Infinity Cache

≈2.4~2.5GHz?

≈75T FP32? — Greymon55 (@greymon55) November 9, 2021

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

3GHz+ 7900xt — Greymon55 (@greymon55) April 30, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

In tutto questo, Nvidia avrà da ridire e sembra che qualcosa si stia muovendo anche dalle loro parti: le RTX serie 40 potrebbero essere le prime a oltrepassare la soglia dei 100 Teraflops, grazie a delle modifiche apportata all’architettura Ada Lovelace. Il passaggio del processo produttivo dagli 8 ai 5 nanometri dei chip Samsung sembra si trovi alla base del balzo netto nel miglioramento.

Fonte: Wccftech