AMD Ryzen 7000 presentati ufficialmente con pieno supporto a DDR5 e PCle 5.0 e soprattutto con data d'uscita e prezzi

Erano attesi e finalmente sono tra noi. I nuovi processori della serie Ryzen di AMD sono stati presentati ufficialmente, quattro CPU che grazie alla nuova piattaforma AM5 spingono le prestazioni su un altro livello. I nuovi Ryzen 7000 Zen 4 supportano appieno le ram di ultima generazione DDR5 e PCIe 5.0, aprendo una strada più concreata a un più efficiente trasferimento dati.

Abbiamo dunque il Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X e Ryzen 9 7950X, tutti dotati di GPU integrata. Si parla di prestazioni superiori del 29% in single core e del 44% in multi core rispetto i processori della scorsa generazione.

A questi, si aggiungono anche nuove schede madri, X670 e X670 Extreme lanciate in contemporanea ai processori mentre un mese più tardi, arriveranno anche le B650 e B650 Extreme. A questo punto mancano solo data d'uscita e prezzi: i nuovi Ryzen 7000 arriveranno il 27 settembre, con prezzi, partendo dal Ryzen 5 di 299$, 399$ per Ryzen 7, 549$ per Ryzen 9 e 699$ per la versione più performante di quest'ultimo.

Fonte: PCGamer