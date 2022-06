American Arcadia, dai creatori di Call of the Sea in un nuovo trailer al Summer Game Fest

American Arcadia è il prossimo gioco dello studio Out of the Blue Games e del publisher Raw Fury, i creatori di Call of The Sea. Abbiamo potuto vedere il gioco in un trailer al Summer Game Fest, e sembra molto promettente.

American Arcadia è ambientata in una città retro-futuristica, con elementi degli anni '70, una megalopoli in cui gli abitanti sono i protagonisti di uno show televisivo. Ma questo non è The Truman Show, perché se la popolarità del nostro personaggio diminuisce, è in pericolo di morte.

Quindi il nostro obiettivo è scappare da questo spettacolo controllando due personaggi in uno mondo in 2.5D. Lo sviluppo alterna momenti di azione, piattaforme, stealth ed enigmi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer mostrato all'evento.

Il suo lancio è confermato per PC e console, anche se manca ancora una data definitiva. A differenza di quanto accaduto con Call of the Sea, non è stato annunciato se arriverà su Xbox Game Pass.

Fonte: Eurogamer