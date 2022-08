Among Us è stato quasi cancellato nel 2019 prima dell'incredibile successo

Among Us ha avuto un incredibile successo negli ultimi tempi, ma non è sempre stato così. Nel 2019 infatti lo studio di sviluppo aveva pensato di ritirare il gioco dal commercio a causa dello scarso successo.

È già noto che gli sviluppatori stavano cercando di aprire la strada su Among Us 2, ma l'improvviso aumento di popolarità del gioco li ha portati a lavorare maggiormente sull'originale. Ma quello che molti non avevano considerato è che dal momento che Innersloth non aveva una squadra così grande all'epoca, lavorare su Among Us 2 significava porre fine al supporto per l'originale.

"Avevamo praticamente finito con Among Us all'inizio del 2019", ha detto il co-fondatore di Innersloth Marcus Bromander sul podcast Visionaries. Dopo aver lanciato la terza mappa per il gioco, insieme ad alcuni aggiornamenti, il team ha pensato "è il momento di lavorare su qualcos'altro". In effetti, gli sviluppatori hanno persino iniziato a "prototipare altre idee di gioco che sono arrivate abbastanza lontano".

Ma come sappiamo, Innersloth alla fine decise di "cavalcare l'onda" della popolarità e continuare a lavorare sull'originale. Le idee per un sequel erano ancora in fase di lancio, ma alla fine si è deciso che non ce n'era bisogno, almeno per il momento. Da allora, il gioco è diventato sempre più popolare e collabora costantemente con titoli tripla A e indie allo stesso modo.

