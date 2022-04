Amy Hennig, creatrice di Uncharted, sta lavorando a un nuovo titolo di Star Wars

La creatrice di Uncharted, Amy Hennig, sta tornando per lavorare a un nuovo "gioco di azione e avventura riccamente cinematografico" nell'universo di Star Wars.

Hennig, ha trascorso tre anni a lavorare su Project Ragtag, lo sfortunato gioco di Star Wars di EA che non ha mai visto la luce dopo che lo sviluppatore Visceral Games è stato chiuso.

Il progetto è il secondo grande gioco in lavorazione presso Skydance New Media, il nuovo studio della Hennig, che sta anche lavorando a un gioco di azione e avventura non annunciato basato su una proprietà Marvel.

"Ho spesso descritto come vedere Star Wars nel 1977 abbia essenzialmente "ricablato" il mio cervello di 12 anni, modellando la mia vita creativa e il mio futuro in modo indelebile", ha detto Hennig in un comunicato stampa. "Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Lucasfilm Games per raccontare storie interattive in questa galassia che amo".

"Non potremmo essere più entusiasti di lavorare di nuovo con Amy", ha affermato Douglas Reilly, dirigente di Lucasfilm Games. "Lei e il team di Skydance New Media hanno il talento e l'ambizione per creare un'avventura unica di Star Wars".

"La loro visione di creare intrattenimento interattivo cinematografico e invitante rende questa collaborazione molto eccitante", ha continuato Reilly. "Stiamo lavorando sodo con il loro team di sviluppatori esperti e di talento e non vediamo l'ora di condividere di più con i fan di Star Wars quando sarà il momento giusto".

Il gioco senza titolo di Star Wars di Hennig si unisce a una serie di altri titoli in sviluppo per la serie. Tre giochi sono in lavorazione presso lo studio di Apex Legends, Respawn: il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order, un nuovo sparatutto in prima persona e un gioco di strategia, nonché un gioco di Star Wars open world dello studio Ubisoft, Massive Entertainment, e Star Wars Eclipse di Quantic Dream.

Fonte: Eurogamer.net.