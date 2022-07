Annapurna Showcase seguito questa sera in diretta alle 20:45!

Ci siamo, tra poche ore Annapurna terrà il suo evento. In questo momento il publisher sta pubblicizzando la serata con tanti tweet riguardanti i giochi che saremo in grado di vedere.

Cosa verrà mostrato questa sera? Annapurna mantiene ancora il segreto, ma fortunatamente tra non molto sapremo qualcosa di più. Ad ogni modo, se anche voi siete curiosi di sapere quali chicche annuncerà il publisher di Stray, potete seguire la nostra diretta.

Alle 20:45 Virginia Paravani e Riccardo Cantù seguiranno in diretta l'evento. Avete due modi per poterli seguire: attraverso il nostro canale Twitch Eurogamer Italia, oppure qui di seguito, con una pratica box chat per interagire con i nostri host.

Non mancate!