Another Crab's Treasure è un nuovo Soulslike in cui vestiremo i panni di un... granchio!

Lo sviluppatore indipendente Aggro Crab ha svelato il suo prossimo gioco, un'avventura ispirata a Dark Souls chiamata Another Crab's Treasure, in cui i giocatori combatteranno nei panni di un granchio che cerca di reclamare il suo guscio.

Il titolo è stato rivelato durante lo streaming Indie World di Nintendo. Al posto della conchiglia standard per la protezione, tuttavia, il granchio protagonista cercherà armature sotto forma di lattine, tazze e qualsiasi cosa possa offrire il mare.

Come il gioco d'esordio di Aggro Crab, Going Under, una versione satirica di un dungeon crawler ambientato nelle "rovine maledette di startup tecnologiche fallite" in cui la spazzatura da ufficio fungeva da armi, Another Crab's Treasure scherza sul genere "Soulslike".

Aggro Crab ha scherzosamente chiamato il suo nuovo gioco "Shellslike" durante la sua rivelazione, che mostrava un eroico granchio mentre combatteva contro altri crostacei.

Another Crab's Treasure manterrà la tipica difficoltà dei giochi Soulslike, affermano i suoi creatori, mentre i giocatori combattono la fauna oceanica con forchette, coltelli e oltre 50 potenziali oggetti recuperati che possono fungere da conchiglie temporanee.

Another Crab's Treasure uscirà nel 2023 e sarà disponibile su Nintendo Switch e PC.

Fonte: Polygon.