Anthem di BioWare in vendita da GameStop a... un centesimo!

Anthem, il deludente sparatutto di BioWare del 2019, può essere acquistato usato a un prezzo molto basso. A un centesimo, per la precisione.

Se non conoscete il gioco, Anthem è stato il tentativo di BioWare di entrare nello spazio di giochi come Destiny 2 o Warframe. Il titolo aveva una premessa in cui si giocava nei panni di un "Javelin", vestito con un equipaggiamento che lo trasformava in una sorta di Iron Man. Il gioco, come è ovvio, portava a sparare e a raccogliere armature e bottini.

Il successo di questo tipo di giochi non è garantito. Destiny ha notoriamente avuto una prima impressione difficile, e Warframe ha impiegato un po' di tempo per fare breccia nel cuore dei giocatori. Anthem non ha avuto abbastanza sostanza al momento dell'uscita per guadagnarsi il suo posto tra i giocatori dopo il suo tumultuoso sviluppo, pieno di visioni contrastanti e crunch per rimediare ai piani sbagliati e al tempo perso.

Come molti giochi fallimentari al lancio, si pensava che Anthem avrebbe avuto un glorioso ritorno come No Man's Sky. O che almeno ci avrebbe provato. Mentre si lavorava per portare il gioco in una direzione migliore. L'anno scorso EA ha stroncato questi sforzi di rilancio e ha praticamente condannato il gioco a una lenta morte. Non è quindi una sorpresa vedere il gioco finire sullo scaffale delle occasioni.

Come riportato da Fanbyte, la scoperta è stata una sorpresa per TikToker ClockLava. "Sono andato da GameStop e avevano Anthem a un centesimo", esordisce ClockLava nel suo video. All'inizio ha espresso il dubbio che si trattasse di una cosa vera: "Quando sono andato a comprarlo mi sono detto: "Non è possibile che questo sia davvero a un penny"", ma a quanto pare, questo è davvero ciò che si può trovare nell'usato dei titoli della scorsa generazione.

ClockLava continua dicendo che l'impiegato di GameStop che si è occupato del suo "acquisto" ha affermato che i giochi che costano 0,01 dollari sono spesso scadenti. Una logica corretta, pensando al flop di Anthem. L'impiegato si è quindi offerto di acquistare il gioco per ClockLava prima ancora che questi riuscisse a pescare un centesimo dal suo borsellino. Vale la pena notare che Anthem è attualmente in listino a 59,99 dollari sul sito web di GameStop.

Fonte: Kotaku.