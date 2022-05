Apex Legends: Eroi è ora disponibile con tante novità e una nuova Leggenda

Apex Legends si aggiorna, portando tra le file delle Leggende Newcastle, un eroico difensore e che porterà questa peculiarità anche in game. Ma le novità non finiscono qui, con anche il nuovo trailer del Pass Battaglia.

Nuova Leggenda: Newcastle - Newcastle ha finalmente guadagnato l'ingresso agli Apex Games dopo aver tentato di vincere un posto molte, molte volte. Come protettore della sua piccola città, dovrà farsi valere tra le Leggende per continuare a tenere al sicuro Harris Valley. Con il suo stile di gioco difensivo, Newcastle salterà nella linea di fuoco per proteggere la sua squadra.

Evoluzione Mappa Passo della Tempesta - Quando un mostro gigante salì sopra le onde di Passo della Tempesta, le Leggende si unirono e lo sconfissero. Nel processo, hanno portato alla luce delle Armerie IMC sepolte da tempo, ognuna con armi e bottini custoditi da feroci Spectre robotici. I giocatori devono combattere, ma le ricompense valgono lo sforzo in questo nuovo minigioco PVE. Le leggende possono anche esplorare il carapace della creatura marina spiaggiata nel tentativo di dare la caccia al vasto tesoro che si trova nel ventre della bestia.

Classificata rinnovata - Apex Legends: Il sistema Classificata aggiornato di Saviors aggiunge retrocessioni di livello, aggiustamenti dei costi di ingresso, un nuovo livello e una rielaborazione dei punti Classificata per promuovere il teamplay. Tutte le partite di protezione dalle retrocessioni, tranne tre, sono state rimosse, aumentando la posta in gioco di ogni partita. I compagni di squadra dovranno lavorare insieme per scalare i ranghi. E con un nuovo livello introduttivo Rookie, non c'è mai stato un momento migliore per unirsi al divertimento della modalità Classificata.

Nuovo Pass Battaglia - I giocatori possono difendere ciò che amano con stile con il Pass Battaglia Eroi. Fuse guida la sua squadra alla gloria con la sua skin Leggendaria "Sir Fitzroy", mentre la skin "Futuro Selvaggio" di Bloodhound mette in mostra il drago che è in loro. Inoltre, trasforma il C.A.R. SMG in un'arma degna di un cavaliere con la skin Leggendaria "Stirpe del Drago", mentre si sbloccano anche le skin Epiche per Mad Maggie, Newcastle e Pathfinder, con set completi per completare i loro nuovi look. Completando il Pass Battaglia di Eroi si sbloccano le skin Winter Soul e Molten Soul Reactive Spitfire. Il Passo Battaglia prevede anche molti altri premi interessanti lungo il percorso, tra cui un nuovo pacchetto musicale, schermate di caricamento, emotes, banner e charms per le armi.

Apex Legends: Eroi è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.