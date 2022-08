Apex Legends si aggiorna con Vantage, un nuovo personaggio disponibile con l'espansione 'Caccia'

L'espansione Caccia di Apex Legends sta per arrivare e per l'occasione, sta anche per arrivare la 22a leggenda: Vantage. Il nuovo personaggio è una tiratrice scelta, aata da una criminale condannata ingiustamente che l'ha messa al mondo da sola sull'arido pianeta ghiacciato Págos. Abbiamo anche un bel trailer di presentazione.

"Vantage ha imparato fin da piccola una semplice verità: tutto vuole ucciderti. Al suo debutto in Apex Legends: Caccia, Vantage è cresciuta fino a diventare la sopravvivenza definitiva e un'esperta tiratrice."

Queste le sue abilità:

Passiva - Lente dell’Osservatore: Usando la sua Lente dell'Osservatore per leggere le informazioni tattiche sulle squadre nemiche a distanza, Vantage ha sempre la meglio con informazioni critiche come il nome della Leggenda, la rarità dello Scudo, la dimensione della squadra e la distanza.

- Lente dell’Osservatore: Usando la sua Lente dell'Osservatore per leggere le informazioni tattiche sulle squadre nemiche a distanza, Vantage ha sempre la meglio con informazioni critiche come il nome della Leggenda, la rarità dello Scudo, la dimensione della squadra e la distanza. Tattica - Trasferimento di Echo: Il compagno di Vantage, Echo, è pronto ad aiutarla a riposizionarsi in un combattimento. Utilizzando il suo jetpack modificato e il sistema di puntamento, Vantage può lanciarsi verso la posizione di Echo e prendere il sopravvento.

- Trasferimento di Echo: Il compagno di Vantage, Echo, è pronto ad aiutarla a riposizionarsi in un combattimento. Utilizzando il suo jetpack modificato e il sistema di puntamento, Vantage può lanciarsi verso la posizione di Echo e prendere il sopravvento. Ultimate - Marchio del Cecchino: non ci si può nascondere dal fucile da cecchino personalizzato di Vantage, che rivela i nemici con il suo mirino e con le sue munizioni: un colpo andato a segno mette in luce le squadre avversarie per 10 secondi, accompagnato da un indicatore a forma di diamante, e i danni aumentano a ogni colpo.

Apex Legends: Caccia, sarà disponibile dal 9 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.