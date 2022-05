Apex Legends Mobile è finalmente disponibile. Il trailer di lancio mostra la nuova Leggenda Fade

Apex Legends Mobile è finalmete disponibile in tutto il mondo da oggi ed è stato anche pubblicato un nuovo trailer visibile più in basso.

Il trailer di lancio offre il nostro primo sguardo a Fade, la nuova leggenda in esclusiva per dispositivi mobile.

Oltre a ottenere un breve aumento della velocità di movimento dopo essere scivolato, la nuova Leggenda può sfruttare Void per diverse abilità. Flashback consente di riavvolgere a una location precedente diversi secondi prima. Phase Chamber mette tutte le Leggende nel raggio d'azione di Void, impedendo loro di infliggere o subire danni per un certo periodo di tempo.

For legends looking to time their drop just right.



Please note: As we prepare for launch, some regions will see the game propagate on servers before that time and in some cases today. The game will be fully launched, in all regions, on May 17th. See you on the drop ship. pic.twitter.com/uvlSyM67sF