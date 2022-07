Apex Legends: un pro player non uccide un avversario disconnesso in un torneo da $2 milioni

Il giocatore professionista di Apex Legends, Philip "ImperialHal" Dosen, ha lasciato un segno importante nel torneo Apex Legends Global Series 2022 per aver scelto di non uccidere un avversario disconnesso nonostante fossero in gioco 2 milioni di dollari.

Come riportato da Eurogamer.net, ImperialHal ha avvistato un giocatore solitario in lontananza e, quando ha notato che non si muoveva e che probabilmente era disconnesso, ha detto ai suoi compagni di squadra di TSM di non sparargli.

"Non sparategli. Non sparategli! Ha crashato", ha detto ImperialHal. "Si è disconnesso al 100% o ha crashato o qualcosa del genere. Non sparategli, è Scarz".

L'atto di gentilezza e di buona sportività non è passato inosservato e sia i fan che i concorrenti hanno lodato la sua decisione di risparmiare il giocatore che aveva problemi tecnici. ImperialHal ha risposto ai commenti dicendo: "è il minimo che ogni giocatore possa fare con questi problemi".

Fans are heaping praise on @ImperialHal after he refused to eliminate a disconnected opponent during the $2m #ALGS Championship 🙌 pic.twitter.com/76iHuAfwaQ — Apex Legends News (@alphaINTEL) July 10, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Alla fine tutto si è risolto, perché sia TSM che Scarz hanno superato la fase di riscaldamento e potranno affrontarsi lealmente più avanti.

Fonte: IGN.