Apple dovrà dare oltre 1.000 dollari a un cliente perché vende separatamente il caricabatterie dell'ultimo iPhone

Un giudice in Brasile ha ordinato ad Apple di rimborsare 5.000 real brasiliani (corrispondenti a 1.081 dollari o 965 euro) ad un uomo per non avere incluso il caricabatterie nel nuovo iPhone.

Il Giudice Vanderlei Caires Pinheiro del tribunale civile di Goiânia ha reputato opportuna la sanzione dal momento che l’iPhone non può funzionare correttamente senza il caricabatterie, dunque il suo acquisto ulteriore è forzato.

Apple ha “obbligato il cliente a comprare un secondo prodotto di sua produzione esclusiva”, e tale pratica commerciale è stata dichiarata “abusiva ed illegale”. Apple ha risposto, in sua difesa, che nella confezione dello smartphone viene fornito anche un cavo USB tipo C che si può attaccare ad altri adattatori di altre compagnie, un'argomentazione respinta in quanto non tutti gli adattatori hanno una porta USB-C.

Apple ha poi proseguito dicendo che aveva smesso di includere il caricabatterie per essere ecosolidale e perché c'è mancanza di materiali per l'accessorio, e anche stavolta il giudice ha ribattuto dicendo che Apple sta comunque continuando a produrre caricabatterie ma li vende separatamente, dunque l'impatto ambientale c'è lo stesso.

“Non è appropriato [dire] che una tale misura cerchi di ridurre l'impatto ambientale dal momento che, viste le prove, l'imputato continua a produrre un accessorio così essenziale, però lo vende separatamente”.

Nel 2021, il governo brasiliano aveva multato Apple per 2 milioni di dollari per la medesima pratica, dicendo che la casa di Cupertino falliva nel giustificare questa misura per l'impatto ambientale. Chissà se Apple tornerà sui suoi passi…

Fonte: Insider