Apple sta rimuovendo le app che non vengono aggiornate da tempo

Alla fine della scorsa settimana, lo sviluppatore Protopop Games ha dichiarato che Apple prevedeva di rimuovere il suo gioco, Motivoto, dalla vendita sul suo app store perché non lo aggiornava da oltre tre anni.

L'e-mail di Apple diceva inoltre che Potopop poteva mantenere il gioco nello store inviando un aggiornamento entro 30 giorni. La pagina di supporto di Apple conferma che questo fa parte di una nuova politica per valutare le app meno recenti.

Apple ha iniziato a valutare le app che ritiene potrebbero essere obsolete. Se quelle app hanno problemi, la società avviserà gli sviluppatori in modo simile a come ha informato Protopop. Tuttavia, Apple rimuoverà immediatamente le app più vecchie che si bloccano all'avvio. Dopo la rimozione, gli utenti che hanno già scaricato un'app possono continuare a utilizzarla e riscaricarla. Le app rimosse rimarranno anche negli account degli sviluppatori in modo che possano mantenere i nomi delle app.

I'm sitting here on a Friday night, working myself to to bone after my day job, trying my best to scrape a living from my indie games, trying to keep up with Apple, Google, Unity, Xcode, MacOS changes that happen so fast my head spins while performing worse on older devices.