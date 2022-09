iPhone 14 Pro ha i video in 8K ma Samsung deride Apple: 'noi lo facciamo già da due anni'

C'era un'epoca in cui Nintendo e SEGA se le davano di santa ragione, aprendo la vera console war a suon di marketing molto aggressivo alla ricerca di dominio di mercato degli Stati Uniti. Ora assistiamo a qualcosa di molto blando rispetto quegli anni ma la rivalità tra le aziende sparse per il mondo, non si è mai placata.

Oggi ne abbiamo una dimostrazione, con Samsung che non ha perso occasione di far notare come la nuova feature di iPhone 14 Pro, ovvero quella di poter girare video in 8K, è qualcosa che la casa coreana fa già da un paio d'anni. Lo fa però con stile, con l'apparizione di cartelloni pubblicitari nel territorio statunitense, con indicati il tempo esatto dall'uscita dei Galaxy S20, proprio gli smartphone che hanno dato il via a questa risoluzione in quest'ambito.

“Benvenuta alla festa, Apple. Noi abbiamo filmato in 8K per 2 anni, 6 mesi, 4 giorni, 28 minuti e 51 secondi”

Così recita il cartellone pubblicitario, uno scherno che ricorda quasi, nel mood, la condivisione dei giochi tramite prestito su PlayStation 4, rispondendo direttamente alle scelte avvenute con Xbox One. Ma questa è un'altra storia.