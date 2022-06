Ara History Untold è il nuovo gioco di Oxide Games, un viaggio tra le civiltà che si mostra nel primo trailer

Durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase, Oxide Games e Xbox Game Studios Publishing hanno annunciato Ara: History Untold, un gioco di grande strategia storica a turni in arrivo per PC Windows e disponibile dal day one con PC Game Pass.

Ara: History Untold, creato da un team che include molti dei protagonisti di uno dei più famosi giochi di strategia storica più famosi di tutti i tempi, invita i giocatori a costruire e guidare una nazione attraverso la storia globale mentre esplorano nuove terre, sviluppano arti e cultura, conducono la diplomazia e si confrontano con i rivali per dimostrare chi può essere chiamato leader.

I giocatori diventeranno l'architetto di un mondo dinamico e vivo, completamente reso e animato dalla potenza del motore Nitrous Engine proprietario di Oxide, in cui il loro stile di gioco e le loro decisioni daranno forma al mondo che creano, alla vita della loro gente e alla loro eredità come capo. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Ara History Untold non ha ancora una data di uscita, ma chi è iscritto al programma insider può già provarlo. Il titolo arriverà su PC.