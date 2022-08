Arc Raiders brutte notizie: lo spettacolare shooter sci-fi è stato rinviato

Uno dei progetti più interessanti e attesi per quest'anno era Arc Raiders, il nuovo TPS cooperativo sviluppato da Embark Studio fondato da Patrick Soderlund, ex CEO DICE ef ex Chief Designer Officer presso Electronic Arts.

Come ormai ripetuto più volte, quanto accaduto con due dei progetti più attesi ─ anche se per motivi diversi ─ Battlefield 2042 e Cyberpunk 2077, ha messo sull'attenti gli sviluppatori, terrorizzati dal responso del pubblico ─ più che il pubblico, i social.

Con un comunicato sulle pagine social del team, Embark ha ufficializzato lo spostamento della release ufficiale al prossimo anno, anche se manca una data concreta.

An update from the team: pic.twitter.com/0J3imUtZP4 — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) August 8, 2022

"Abbiamo preso la decisione di rinvire ARC Raiders al 2023. ARC Raiders è un gioco ambizioso e utilizzeremo questo tempo extra per espandere l'esperienza, in modo da sfruttare tutto il proprio potenziale. Daremo maggiori dettagli appena cominceremo a testare il gioco in maniera più approfondita insieme ai giocatori. L'entusiasmo che ha circondato ARC Raiders fin dal suo debutto è stato davvero incoraggiante per noi e apprezziamo davvero il vostro supporto."

Un vero peccato dunque, ma il team, composto da veterani del settore, saprà sicuramente trarre il meglio da questo tempo in più, sperando che l'uscita finale non sia troppo in là.