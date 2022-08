Dragon Ball FighterZ e non solo: Arc System vuole lavorare ancora con grandi IP third party

Quando si parla di picchiaduro Arc System è una garanzia. Non solo Guilty Gear Strive ma soprattutto Dragon FighterZ è riuscito a mostrare a un grande pubblico tutte le qualità del team e quanto pare, non è finita qua.

Direttamente dall'EVO 2022, è intervenuto infatti il CEO Minoru Kidooka, che si è detto interessato a esplorare ulteriormente tutti i brand e IP non propri per sviluppare nuovi giochi. Questo per un fattore molto semplice: Dragon Ball è un brand internazionale e immediatamente riconoscibile. Questo ha permesso ad Arc System di uscire dal mercato di nicchia, mostrando tutte le potenzialità di cui sono capaci.

Si cercherà si andare contro il pubblico occidentale, sfruttando i brand più famosi qualora ci fosse l'opportunità. L'idea a lungo termine è anche quella di sviluppare una nuova IP direttamente in territorio statunitense, proprio per vivere a stretto contatto con una realtà molto diversa dal Giappone.

Questo non significa che i brand personali di Arc System verranno abbandonati, anzi: Guilty Gear Strive avrà nuovi aggiornamenti e ci saranno diverse novità anche per il franchise BlazBlue, non necessariamente come picchiaduro.

Fonte: IGN