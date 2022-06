Arctic Awakening promette un'avventura narrativa nel mezzo del freddo Artico

Un altro titolo indie presentato al Future Games Show è stato Arctic Awakening, un'avventura in prima persona in cui controlliamo un pilota nel 2062 che subisce un terribile incidente e finisce da solo nell'Artico.

"Arctic Awakening è un'avventura narrativa, in cui le vostre scelte influenzano le decisioni di chi vi circonda. Le vostre azioni cambieranno il vostro rapporto con i vostri compagni e persino la vostra stessa storia", spiega lo studio, suggerendo che l'ambiente stesso è un personaggio che è" non sempre dalla vostra parte".

Vestirete i panni di Kai, un pilota senza aereo perso nelle terre selvagge dell'estremo nord. Avrete bisogno del vostro ingegno per sfidare gli elementi, trovare il vsotro copilota e scappare da Dodge. Lungo la strada, sarete in grado di scoprire cos'è che ha tagliato in due il vostro aereo... e cosa sta facendo quei rumori dopo il tramonto. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Arctic Awakening ha come obiettivo il lancio su console e PC nel 2023. Verrà lanciato sotto forma di raccolta di cinque capitoli con una durata di 60-90 minuti che i giocatori potranno affrontare al proprio ritmo.

Fonte: GameInformer