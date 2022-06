As Dusk Falls è una particolare storia interattiva sulla vita di due famiglie. Video gameplay e dettagli

Durante il Tribeca Games è stato mostrato As Dusk Falls, una storia molto particolare dove ogni scelta che farete si ripercuoterà sul percorso.

Nel gioco esplorerete le vite intricate di due famiglie nel corso di trent'anni. A partire dal 1998 con una rapina andata storta, le vite dei personaggi dipendono dalle scelte che farete. Ogni famiglia ha dei segreti, ogni segreto ha un prezzo.

Il video ci mostra non solo parti di gameplay, ma anche il dietro le quinte su come è stato sviluppato il gioco che promette una storia coinvolgente. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video: il trailer di As Dusk Falls si trova al minuto 42:04.

As Dusk Falls non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile su PC. Attraverso Steam potete anche inserire il gioco nella Lista dei Desideri.