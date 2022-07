ASMR Food Experience porta tutti i suoni della cucina sul vostro PC

Per quelli di voi che hanno atteso con impazienza un videogioco incentrato sul cibo che catturi accuratamente i suoni di una cucina indaffarata, è possibile preparare le cuffie per ASMR Food Experience. Annunciato dall'editore PlayWay, il gioco mira a combinare suoni e elementi visivi in un'esperienza che sicuramente piacerà agli amanti dell'ASMR.

Per chi non lo sapesse, l'ASMR, che sta per autonomous sensory meridian response, è descritto come una piacevole sensazione di formicolio intorno alla testa, al collo e alle spalle che si verifica a seguito dell'esposizione a uno stimolo specifico.

Per catturare quegli stimoli scatenanti, lo sviluppatore Gameparic ha spiegato sulla sua pagina Steam che il gioco contiene un'ampia varietà di suoni progettati per generare sensazioni di calma, eccitazione, sollievo dallo stress e altro ancora. Tuttavia c'è molto di più del solo ASMR: ciò include l'organizzazione delle consegne, la pulizia della cucina e il mantenimento delle condizioni della struttura in modo da poter ottenere un punteggio elevato.

ASMR Food Experience non ha ancora una data di uscita ma sarà disponibile su PC via Steam.

Fonte: Rock Paper Shotgun