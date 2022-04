Aspyr acquisisce Beamdog, studio dietro lo sviluppo di Baldur's Gate Enhanced

Fondato nel 2009 dagli ex sviluppatori di BioWare Trent Oster e Cameron Tofer, Beamdog è lo studio canadese che si occupa di edizioni migliorate dei classici giochi di ruolo di Dungeons & Dragons come Baldur's Gate e Planescape: Torment.

Ora il team di sviluppo ha annunciato di aver stipulato un accordo per essere acquisito da Aspyr Media, una sussidiaria di Embracer Group.

"Questa acquisizione ci aprirà un sacco di interessanti opportunità", ha affermato Trent Oster, CEO di Beamdog. "Beamdog ora può concentrare il nostro talento, i nostri sforzi e la nostra immaginazione sulla creazione dei fantastici giochi a cui vogliamo giocare mentre ci prendiamo cura dei giochi di ruolo preferiti dai fan. La prima IP originale di Beamdog è un inizio divertente per il prossimo capitolo del nostro studio".

Aspyr, con sede in Texas, sta attualmente lavorando a un remake di Knights of the Old Republic per PS5 e PC. Invece di un semplice remaster, lo studio ha affermato che il gioco sarà "ricostruito da zero" con grafica e tecnologia moderne.

