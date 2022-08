Assassin’s Creed Infinity: la prima ambientazione sarà il Giappone

In attesa che Ubisoft riveli qualche dettaglio sul futuro della saga, tocca ancora una volta ad un insider a parlare di Assassin’s Creed Infinity, il capitolo che dovrebbe nuovamente stravolgere il brand.

Tom Henderson, noto insider che ha dimostrato nella community la sua capacità di prevedere rinvii, annunci e tutti gli eventi legati al mondo videoludico è riuscito ultimamente ad andare oltre il suo solito recinto di pertinenza, ovvero gli sparatutto in prima persona, e grazie ai suoi agganci nelle aziende ormai le sue informazioni si stanno via via diventando sempre di più, ed è stato proprio lui, tramite tweet, ad indicare il Giappone feudale come prossima ambientazione del titolo di Ubisoft legato agli assassini, anche se non conosce quale dei tanti studi dell’azienda si stia occupando dello sviluppo.

A portion of Infinity set in Japan to my understanding — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 11, 2022

Project Red è il nome in codice del nuovo titolo della saga che andrà a stravolgerne totalmente il supporto e la vitalità; Assassin’s Creed Infinity dovrebbe avere infatti un supporto continuo, quindi non più un solo capitolo ogni due anni ma una uscita di espansioni ed ambientazioni continue, magari più piccole e meno dispersive, ma più variegate. Speriamo che Ubisoft si sbottoni al più presto su questo nuovo cambiamento della saga, che potrebbe sia riportarla ai auge che affossarla definitivamente, a seconda di come sarà gestito questo cambiamento.