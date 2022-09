Assassin’s Creed Mirage riporterà in vita il parkour di Unity

Durante l’ultimo showcase di Ubisoft ci sono state mostrate parecchie future iterazioni per Assassin’s Creed, la prima delle quali si chiama Assassin’s Creed Mirage ed è stato definito dalla stessa azienda canadese un ritorno alle origini per la saga degli assassini.

Questo ritorno al passato fa ritorno al tipo di libertà che avremo, la mappa non sarà del tutto open ma farà riferimento solo ad una singola città, in questo caso Baghdad e riporterà in auge vecchi amici come i nascondigli sui tetti e soprattutto le grandi folle presenti in Unity.

Ma a quanto pare, dal titolo ambientato nella Parigi della rivoluzione francese, Assassin’s Creed Mirage erediterà anche una meccanica molto amata dai fan della saga, addirittura definita da taluni la migliore di tutti i titoli della saga: parliamo del Parkour. A raccontarlo durante una intervista è stato il lead producer di Ubisoft Montreal, Fabia Salomon che durante una intervista ad Arab Hardware ha dichiarato: " Questo è il nostro obiettivo assoluto, stiamo seriamente cercando di raggiungere questo livello con Mirage, e dato che Baghdad è densa come ho detto, vogliamo che i giocatori si godano il loro tempo in città attraverso il parkour, che era ed è ancora uno dei pilastri importanti da cui dipendeva lo stile di gioco di Assassin's Creed Mirage".

Un’altra buona notizia per chi auspicava ad un ritorno alle origini del gioco. Voi che ne pensate? Comprerete Assassin’s Creed Mirage?

Fonte:Thegamer