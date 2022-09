Assassin's Creed avrebbe giochi ambientati in Giappone e nell'Europa del XVI secolo! Annuncio all'Ubisoft Forward

In vista dello showcase digitale Ubisoft Forward di questo fine settimana, un nuovo report afferma che l'evento offrirà uno sguardo a tre titoli di Assassin's Creed non ancora annunciati: uno ambientato in Giappone, un altro nell'Europa del XVI secolo e un terzo in Cina.

All'inizio della settimana, Ubisoft ha confermato che avrebbe "svelato il futuro" del franchise di Assassin's Creed durante lo showcase digitale di sabato, ma non ha fornito dettagli. Quindi, l'annuncio di Assassin's Creed Mirage sembrerebbe solo l'inizio, poiché il publisher potrebbe in realtà avere molto di più da condividere.

Secondo il giornalista Tom Henderson la parte di Assassin's Creed all'Ubisoft Forward inizierà con un "approfondimento" su Assassin's Creed Mirage.

Tuttavia, Henderson sostiene anche - sulla base di "diverse nuove fonti che confermano ulteriormente" le informazioni che aveva sentito in precedenza - che sabato verranno svelati due giochi che faranno parte della piattaforma live-service Assassin's Creed Infinity, noti come Project Red e Project Hexe.

Confermando le voci che circolano in rete da qualche tempo, Henderson afferma che Project Red sarà ambientato in Giappone e che le prime concept art mostrano un'assassina donna in stile samurai, tuttavia è probabile che i giocatori potranno impersonare anche un protagonista maschile.

Per quanto riguarda Project Hexe (che si dice abbia recentemente cambiato nome da Project Neo), il progetto di Ubisoft Montreal si preannuncia come il "gioco di Assassin's Creed più cupo di sempre", che si svolgeeà durante la caccia alle streghe nell'Europa del XVI secolo.

Oltre ad Assassin's Creed Infinity, Henderson afferma che Ubisoft Forward presenterà anche un nuovo gioco mobile di Assassin's Creed ambientato in Cina, attualmente indicato come Project Jade, e rivelerà l'ultima parte del DLC per Assassin's Creed Valhalla. Per quanto riguarda il gioco Assassin's Creed VR annunciato nel 2020, Henderson afferma che attualmente non è "chiaro" se farà parte dell'Ubisoft Forward.

Tutto sarà svelato quando lo showcase digitale di Ubisoft andrà in onda su YouTube e Twitch questo sabato, 10 settembre.

Fonte: Eurogamer.net.