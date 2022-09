Assassin’s Creed Invictus è il gioco multiplayer standalone da sviluppatori di For Honor e Rainbow Six Siege

Da Assassin's Creed Mirage a AC RED e HEXE, il franchise principale di Ubisoft ha un bel po' di cose in cantiere, ma mentre i contenuti incentrati sul single player continueranno a essere al centro delle sue offerte più ampie, la società ha anche chiarito che con l'hub Infinity, in continua evoluzione e di cui faranno parte anche i già citati RED e HEXE, sta cercando di offrire anche diversi tipi di esperienza.

Uno dei prossimi progetti di Assassin's Creed che è stato confermato essere in sviluppo sotto l'ombrello Infinity è un progetto multiplayer standalone, che Ubisoft chiama Assassin's Creed Invictus. Il multiplayer è un elemento che ha avuto un ruolo nella serie in passato, da Assassin's Creed Brotherhood a Black Flag, fino alle offerte co-op di Unity.

Parlando con VGC, il vice president executive producer di Assassin's Creed Marc-Alexis Côté ha dichiarato che Invictus sarà molto più accessibile e "di massa" rispetto alle offerte multiplayer dei giochi precedenti. A tal fine, Ubisoft ha coinvolto diversi sviluppatori provenienti dai team che hanno realizzato i titoli multiplayer di grande successo Rainbow Six Siege e For Honor per aiutare lo sviluppo di Invictus.

"Il motivo per cui abbiamo un'iniziativa multiplayer è che ritengo che Assassin's Creed possa essere utilizzato in diversi canali", ha detto Côté. "Con Assassin's Creed abbiamo solo scalfito la superficie di ciò che possiamo fare con l'Animus. In passato abbiamo avuto il multiplayer, ma non era molto accessibile".

"Possiamo espandere questo aspetto per avere qualcosa di più accessibile, più per il mercato di massa e possiamo utilizzare le conoscenze che abbiamo acquisito in giochi come For Honor e Rainbow Six per avere un'esperienza divertente che sfrutti il franchise".

Non si sa ancora quando Invictus sarà lanciato, ma a questo punto è lecito pensare che tutti i progetti di Assassin's Creed legati a Infinity siano lontani diversi anni. Nel frattempo, nel 2023 arriverà Assassin's Creed Mirage e sarà l'ultimo gioco della serie per PS4 e Xbox One.

Fonte: Gamingbolt.