Assassin's Creed Liberation HD rimosso e sarà ingiocabile anche da chi lo ha acquistato

Ubisoft si sta preparando a cancellare una serie di giochi nei prossimi giorni e il processo è iniziato con Assassin's Creed Liberation HD.

Qualche giorno fa, Ubisoft ha annunciato che chiuderà i servizi online per diversi titoli usciti nell'era PlayStation 3 e Xbox 360. Idealmente, si potrebbe pensare che si tratti di una prassi normale, visto che è stato così anche per molti altri giochi più vecchi. Tuttavia, il caso di Ubisoft va oltre la semplice chiusura dei servizi multigiocatore, ed è questo che ha provocato una forte reazione. Oltre ai servizi online, i giocatori non potranno accedere ai contenuti scaricabili forniti con il gioco. Il fatto che i giocatori abbiano pagato per i DLC e siano bloccati è un fatto che non è andato giù alla community.

Ora si è verificato un altro interessante sviluppo: Assassin's Creed Liberation HD è stato rimosso completamente da Steam. Sorprendentemente, questo gioco non faceva nemmeno parte del precedente elenco che Ubisoft aveva rivelato come parte del suo annuncio. I giocatori non potranno più acquistare il gioco e l'avviso sulla pagina afferma che il gioco non è più disponibile per la vendita su Steam "su richiesta del publisher".

C'è un altro avviso, appena sotto, che afferma chiaramente che i giocatori non potranno accedere ad Assassin's Creed Liberation HD a partire dal 1° settembre. Questo significa che anche se avete acquistato il gioco, non potrete giocarci dopo la data indicata. Ubisoft aveva dichiarato che le rimasterizzazioni non sarebbero state interessate e molti erano confusi sul fatto che Assassin's Creed Liberation HD in bundle con Assassin's Creed 3 Remastered sarebbe stato accessibile o meno.

La community, ovviamente, non è affatto contenta dell'accaduto. Sicuramente Assassin's Creed Liberation HD ha avuto la sua parte di problemi tecnici, ma il fatto che ai giocatori non sia permesso di accedere a qualcosa che hanno acquistato non è certamente qualcosa di positivo. Assassin's Creed Liberation HD non ha una base di giocatori così ampia da costituire un problema significativo, ma se questa situazione dovesse ripetersi per altri titoli, la community probabilmente perderà alcune gemme classiche.

