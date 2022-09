Assassin's Creed Mirage è realtà: dopo i tanti rumor, Ubisoft 'costretta' ad annunciarlo

Dopo tantissimi rumor Ubisoft ha finalmente annunciato ufficialmente Assassin's Creed: Mirage, il nuovo capitolo ufficiale del franchise, ambientato nel IX secolo a Bagdad e con protagonista Basim, personaggio conosciuto in Assassin's Creed Valhalla. Ne sapremo di più allo Ubisoft Forward di sabato 10 settembre, ma qualcosa possiamo già intuirla.

Mirage ha una storia particolare, nato come espansione per il citato Valhalla ma talmente grande che si è pensato di produrre un gioco a se stante. Chi ha finito il capitolo con protagonista Eivor, può immaginare i piani di Basim, considerato la reincarnazione di Loki e sarà interessante prendere le sue veci.

