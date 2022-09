Assassin's Creed Mirage non avrà microtransazioni o elementi simili

Assassin's Creed Mirage è ormai una realtà, configurato in un ritorno alle origini senza ingombranti componenti RPG. Sicuramente sarà interessante vedere il responso del pubblico che, comunque, nel frattempo può anche dormire sogni tranquilli.

Già perché stamane sembra si sia generato un po' di panico dovuto alla nuova classificazione ESRB sul gioco che chiaramente lo consiglia a chi ha più di 18 anni ma aveva anche segnalato la presenza di "gioco d'azzardo reale", facendo presumere loot box, microtransazioni o qualcosa del genere.

In questo caso è intervenuta ufficialmente Ubisoft, smentendo categoricamente le illazioni: nonostante la descrizione completa dell'ESRB contenga ancora "real gambling", oltre alla sfilza di violenza, sangue e nudità parziale, la casa francese ha comunicato un chiarimento.

"In seguito all'annuncio di Assassin's Creed Mirage durante l’Ubisoft Forward, alcune pagine di store hanno erroneamente mostrato il gioco in preordine con una classificazione ESRB Adults Only. Assassin's Creed Mirage è ancora in attesa di classificazione, Ubisoft vuole rassicurare i giocatori sul fatto che nel gioco non sono presenti giochi d'azzardo o lootbox".

Dunque, possiamo stare tranquilli e se non sapete ancora molto su Mirage e su gli altri progetti, trovate la nostra anteprima firmata dal nostro Stefano Silvestri.

Fonte: Eurogamer.net