Assassin's Creed Mirage ha un primo trailer ufficiale! Il ritorno alle origini di Assassin's Creed

Dopo molta attesa ecco il primissimo trailer di Assassin's Creed Mirage, con protagonista Basim, apparso in Valhalla come mentore (e altro) di Eivor. Il trailer, come di consueto è in CGi e sempre di altissima qualità.

Il protagonista dunque è Basim, ma molto più giovane di quanto preventivato e probabilmente racconterà della sua entrata nella confraternita degli occulti (non ancora Assassini), nella Bagdad del IX secolo. Possiamo vedere utilizzo di bombe artigianali, fumogene ed esplosive e soprattutto l'utilizzo della piuma per segnare la fine dell'obiettivo.

Il titolo arriverà nel 2023 ma è stata mostrata la Collector's Edition con la missione aggiuntiva con i famosi "40 ladroni". Ulteriori notizie arriveranno molto presto, ma non perdetevi anche l'analisi del trailer da parte degli sviluppatori. "Sviluppato da Ubisoft Bordeaux, lo studio autore dell'espansione L'Ira dei Druidi di Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Mirage invita i giocatori a immergersi in una splendida Baghdad al culmine della sua epoca d'oro. Il gioco offre un'esperienza d'azione e avventura basata sulla narrativa con una storia intrigante e matura, protagonisti carismatici, una maestosa città liberamente esplorabile e un gameplay legato alla tradizione ma modernizzato, fortemente incentrato su parkour, furtività e assassinii." "I giocatori vestiranno i panni di un nuovo eroe, Basim Ibn Is'haq, un singolare ladro di strada con un passato misterioso, che si unirà agli Occulti in Alamut per una missione alla ricerca di risposte. Nella versione originale, la mentore di Basim, Roshan, sarà doppiata dall'attrice vincitrice dell'Emmy, Shohreh Aghdashloo. Assassin's Creed Mirage è un omaggio alla serie e un tributo particolarmente speciale al primo Assassin's Creed. L'annuncio del gioco è stato accompagnato da uno speciale trailer cinematografico con una musica originale composta da Brendan Angelides, che è anche il compositore della colonna sonora del gioco."