Assassin's Creed Origins pronto ai 60FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X

Ubisoft ha comunicato che Assassin's Creed: Origins sta per ricevere un update in grado di sbloccare il framerate, arrivando così a 60FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X. L'aggiornamento 1.60 arriverà tra il 24 e il 26 maggio e vedrà l'aggiunta anche di un'altra feature.

Infatti, verrà implementato anche un "Franchise Menu" in cui poter spulciare e acquistare con facilità gli altri capitoli della serie. Assassin's Creed: Origins è stato un capitolo importantissimo per la serie, arrivato dopo una lunga pausa dopo il drastico calo di vendite e qualitativo del franchise. Unity è stato una bella botta e nonostante sia arrivato Syndicate i malumori non sono svaniti del tutto.

Si è cercato di ripartire da zero, trasformando Assassin's Creed in un open world "rpgzzato", con nuovo combat system e meccaniche che ne hanno stravolto la formula. Ha dato il via alla nuova trilogia dedicata a Layla Hassan, la "nuova" Desmond Miles che ha cercato di portare qualcosa di interessante anche alla storyline contemporanea.

