Assassin's Creed RED sarà 'supportato per molti anni' con espansioni e molto altro

A quanto pare, Ubisoft ha grandi ambizioni per il futuro di Assassin's Creed. Mentre Assassin's Creed Mirage, più piccolo e più incentrato sullo stealth, verrà lanciato l'anno prossimo, è in cantiere anche quello che Ubisoft chiama il "terzo periodo" del franchise, che prenderà il via con il lancio di Assassin's Creed RED, ambientato nel Giappone feudale, sotto l'ombrello di Infinity, in continua evoluzione.

Questo significa che nel corso degli anni verranno aggiunti altri giochi ed esperienze a Infinity, tra cui HEXE, ma anche i giochi già lanciati continueranno a ricevere nuovi aggiornamenti. Questo, ovviamente, vale anche per RED.

Parlando con VGC, il vice president executive producer di Assassin's Creed Marc-Alexis Côté ha confermato che Assassin's Creed RED riceverà un supporto post-lancio per diversi anni con espansioni e altri contenuti che saranno rivelati nel dettaglio in seguito.

"RED sarà supportato per molti anni con espansioni, con... un mucchio di cose che non rivelerò ora", ha detto.

Naturalmente, questo non dovrebbe sorprendere più di tanto, dato che Ubisoft ha generalmente supportato i giochi di Assassin's Creed con molti contenuti post-lancio. Assassin's Creed Valhalla del 2020, in particolare, ha ricevuto tre grandi espansioni, aggiornamenti stagionali dei contenuti e molto altro ancora, con un'ultima ondata di contenuti in arrivo nel corso dell'anno.

Côté ha anche parlato di come RED utilizzerà la tecnologia delle console current-gen per apportare miglioramenti significativi alla reattività del mondo di gioco, alla complessità degli ambienti, alle animazioni, ai sistemi di intelligenza artificiale e altro ancora.

Non si sa ancora quando arriverà Assassin's Creed RED, ma i fan della serie possono aspettarsi Assassin's Creed Mirage su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC, Stadia e Amazon Luna il prossimo anno.

