Assassin's Creed: Ubisoft avrebbe accantonato il progetto 'Titans' per concentrarsi su Assassin's Creed Infinity

Lo sviluppo di un presunto gioco di Assassin's Creed, intitolato "Titans", sarebbe stato sospeso a tempo indeterminato.

Un utente Reddit sostiene di aver appreso da una fonte non rivelata che lavora come technical artist sul gioco che lo sviluppo di Assassin's Creed Titans è stato interrotto, poiché agli sviluppatori dello studio è stato detto di lavorare invece su Assassin's Creed Infinity.

In base ai dettagli condivisi con l'utente Reddit, lo sviluppo di Assassin's Creed Titans era completo al 40% circa. I giocatori avrebbero avuto un editor di personaggi per definire l'aspetto del protagonista, che si dice sia rimasto intrappolato nell'Animus come Assassino.

Si dice che il gioco avrebbe usato alcuni asset di Immortals: Fenyx Rising, compresi mostri come Cerbero, Minotauro e Idra. La fonte afferma che il gioco presenta anche alcuni mostri originali, come Jotunn e Kraken. Lo studio aveva pianificato di includere altri mostri originali, ma il progetto era già stato accantonato prima di allora, sostiene la fonte.

Si dice che Assassin's Creed Titans sia legato alle trame di Odyssey e Valhalla, con Eivor e Kassandra che sarebbero comparsi come PNG nella sezione hub del gioco.

Sebbene questi dettagli sembrino intriganti, è difficile dire quanto di tutto ciò sia vero. Per questo motivo vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela.

In precedenza, Jason Schreier di Bloomberg ha rivelato che il prossimo titolo della serie si chiamerà Assassin's Creed Rift e sarà ambientato nella città di Baghdad. Secondo quanto appreso da Schreier, il gioco di Assassin's Creed che uscirà dopo Rift sarà Assassin's Creed Infinity, che includerà una serie di giochi/esperienze/biomi diversi. Questi sono gli unici due titoli principali della serie di cui il giornalista ha sentito parlare.

Fonte: Twistedvoxel.