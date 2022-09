Ubisoft Forward con Assassin's Creed Mirage ma non solo! L'evento avrà altri giochi e delle sorprese?

Il 10 settembre alle 21:00 lo Ubisoft Forward prenderà il via, con focus ovviamente sul nuovo Assassin's Creed Mirage. Ma non bisogna dimenticare che saranno presenti anche altri titoli della compagnia francese, a cominciare da Mario + Rabbids Sparks of Hope senza dimenticare il redivivo Skull and Bones.

Non mancherà nemmeno il pre-show, dalle 20:35, in questo caso con focus verso The Crew 2, Brawlhalla, For Honor, Anno 1800 e molto altro. A questo punto, Ubisoft darà il massimo e dopo l'annuncio di Mirage, dovremmo attenderci anche notizie su Infinity, il live service dedicato al franchise. Per il brand infatti è previsto uno speciale all'interno dello show, in cui probabilmente vedremo il primo trailer in CGi di Mirage e se siamo fortunati, persino un po' di gameplay.

Anche Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà protagonista dell'evento anche se in questo caso, qualcosina la sappiamo già. Questo evento è di vitale importanza per Ubisoft e con il nuovo Assassin's Creed si gioca molto.