Assassin's Creed Valhalla: annunciati i nuovi contenuti per aprile e maggio

Assassin's Creed: Valhalla si è praticamente trasformato via via in un game as service, con tantissimi contenuti rilasciati nel corso dei mesi e forse prova per quello che sarà il nuovo Assassin's Creed: Infinity. Dopo la grande espansione L'Alba del Ragnarok, arrivano nuovi title update per questo mese e il prossimo.

Arrivano anche nuovi contenuti e un gradito ritorno, come il Festival di Ostara dedicato allo sbocciare della primavera. Proprio Ravensthorpe sarà protagonista di nuove decorazioni e piccole missioni dedicate a questo evento oltre a importanti aggiornamenti inerenti alla stabilità e all'equilibrio di gioco.

Contenuti di Assassin's Creed Valhalla presto in arrivo:

✅ Due Title Update

⚔️Sfida di Maestria Pack 2

☀️Ritorno del festival di Ostara

Viene inoltre introdotta l'armeria, un nuovo edificio che sarà possibile costruire il mese prossimo. Questi update saranno disponibili su tutti i sistemi, tra PS4 e PS5, Xbox Series X|S e One, PC e Google Stadia.