Assassin's Creed 'diventa' un whiskey per festeggiare il 15° anniversario della serie

Per celebrare il 15° anniversario di Assassin's Creed, Antheum Studios pubblicherà un'edizione speciale di un whisky specifica per il franchise.

Sì,svete letto bene, un whiskey. Antheum Studios lancerà l'Assassin's Creed 15th Anniversary Straight Bourbon Whiskey ad agosto e ha anche in programma di lanciare un rum speziato a marchio Black Flag e una vodka a marchio Valhalla per la collezione di Assassin's Creed a settembre.

Antheum Studios è un'azienda leader nel settore delle licenze, dell'imbottigliamento e della distribuzione di varie proprietà cinematografiche, televisive, sportive e videoludiche.

L'azienda ha stretto una partnership con la distilleria Tennessee Legend.

Paul Francis, uno dei fondatori degli Antheum Studios, lavora nel settore del cinema e del collezionismo da oltre due decenni. Ha iniziato la sua carriera come modellista nell'industria cinematografica, lavorando a film come Bicentennial Man e alla serie televisiva Ancient Aliens di History Channel. Il suo studio di design ha lavorato anche con i parchi a tema Universal e Disney per creare prodotti per i loro negozi di souvenir.

L'Assassin's Creed 15th Anniversary Straight Bourbon Whisky di Ubisoft costa 69 dollari per una bottiglia da 750 ml ed è disponibile online e nei negozi Tennessee Legend.

Fonte: VG247.